بونوتشي: شعرت بالإهانة عند رحيلي من يوفنتوس وأليجري السبب في مغادرتي

قال ليوناردو بونوتشي، إنه شعر بالإهانة في نادي يوفنتوس، وأن ماسيميليانو أليجري أجبره على مغادرة النادي مرتين، خلال مسيرته.

انضم بونوتشي إلى نادي يونيون برلين الألماني في صفقة انتقال مجانية في الأول من سبتمبر الجاري، لكن بعد أزمة في يوفنتوس، حيث تم تجميد قلب الدفاع الإيطالي من التشكيلة في بداية الصيف، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد النادي هذا الأسبوع.

قال بونوتشي في تصريحاته خلال مقابلة مع شبكة سبورت ميدياسيت، قائلاً إنه لم يتم إبلاغه بأنه سيتعين عليه المغادرة في فبراير وألقى اللوم على أليجري في رحيله، أولاً في عام 2017، عندما انضم إلى ميلان و آخر ما رآه ينتقل إلى ألمانيا.

تابع:"وصلنا إلى هذه المرحلة لأنه من حقوقي أن أتدرب بغض النظر عن الاختيار الفني للمدرب، وأن أضع نفسي في وضع يسمح لي ببدء الموسم الجديد بدنيا ورياضيا".

أضاف:"كان هذا هو الإذلال الذي عانيت منه بعد أكثر من 500 مباراة بقميص يوفنتوس، أقدر تضامن العديد من اللاعبين بما في ذلك الحاليين في النادي والفرق الأخرى".

وأكد بونوتشي إن يوفنتوس عرض عليه عقدًا جديدًا في أكتوبر 2022، لكنه لم يتضمن التمديد، بل مجرد تعديل الراتب.

يذكر أن إدارة يوفنتوس أبلغت وكيل بونوتشي، أليساندرو لوتشي، في شهر مايو أن النادي لن يعتمد بعد الآن على موكله في الموسم التالي.