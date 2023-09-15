السعودية تدعو وفدا من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على مبادرة مارس 2021

وجهت السعودية يوم الخميس دعوة إلى وفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناءً على مبادرة المملكة التي أعلنت في مارس 2021.

وجاء في الدعوة أنه "امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة 8 إلى 13 أبريل 2023.

واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات"،وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

