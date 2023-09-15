بيومي فؤاد ولطفي لبيب ضمن ضيوف شرف عنب

يواصل فريق عمل "عنب" تصوير العمل ونرصد لكم أبرز ضيوف الشرف للعمل، وهم: بيومي فؤاد، لطفي لبيب، سامي مغاوري، ليلي عز العرب، محمود حافظ، حسام داغر، حاتم صلاح، محمد حسني، طاهر أبو ليلة، علوي الحسيني، علي عفت.

يجتمعون مع الأبطال الرئيسين للعمل: آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم من قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.

يشار إلى أن فيلم عنب من إنتاج شركة رشا برودكشن، المنتجة رشا الظنحاني، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا.