وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية (صور)

زارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مصابي حادث تصادم القطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، واطمأنت على المصابين في مستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار، وكان في استقبالها نائب محافظ الشرقية ونائب رئيس جامعة الزقازيق.

واستمعت وزيرة التضامن للمصابين وأسرهم للتعرف على احتياجاتهم، ووجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي متطوعي الهلال الأحمر المصري بالشرقية، مطالبةً إياهم بالتواجد في المستشفى ومساندة أسر المصابين.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة التواجد في موقع الحادث ولجنة الإغاثة بالمديرية، وكذلك فرق الهلال الأحمر، لتقديم أوجه الدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.