غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة غازي الشوا التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طيران الاحتلال شن غارة على مدرسة غازي الشوا في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد تصاعد أعمدة الدخان بسبب الغارة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ345 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و57 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و206 شهداء، و95 ألفًا و337 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.