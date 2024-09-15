شعبة الخضروات والفاكهة: درجات الحرارة تسببت في خفض معدلات إنتاج العروة الصيفية بأكثر من 50%

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في خفض معدلات الإنتاج بأكثر من 50% في العروة الصيفية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذا التأثير طال كلًا من الطماطم والبامية والخيار، حيث تعرضت لتراجع في إنتاجيتها.

وأشار إلى أن الشعبة كانت قد حذرت مسبقًا من هذا الأمر، ودعت لاتخاذ الاحتياطات، كما سبق أن يكون هناك كم كبير من الإرشاد الزراعي والثقافة الزراعية، لكنّه أكد أن الدولة تؤدي دورها في هذا الصدد.

وأوضح أن التغيرات المناخية أدت إلى ترحيل التوقيت الطبيعي للزراعة، ما يستوجب أن تكون هناك ثقافة ديدة لدى صغار المنتجين باعتبارهم العدد الأكبر في مصر.

وشدد على أن السوق لن تستمر على هذا الوضع، وأن هناك مواسم في شهري أكتوبر ونوفمبر بجانب الجانب المبكر من الموسم الشتوي شهر أكتوبر بمحافظة المنيا ثم بني سويف والفيوم.

وأكّد النجيب، أن هذا الأمر سيساهم في زيادة حجم المعروض في الأسواق.



