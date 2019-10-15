ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يتجولان في حي الطريف التاريخي

اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي تجول بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى العصر الحالي في الدولة السعودية الثالثة.

ويحمل حي الطُّريف الذي أُسس في القرن الخامس عشر الميلادي آثار الأسلوب المعماري النجدي الذي يتفرد به وسط شبه الجزيرة العربية.

ويضم الحي آثارا للكثير من القصور، فضلاً عن مدينة بُنيت على ضفاف واحة الدرعية، تم تسجيل موقع حي الطريف بالدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العمراني العالمي باليونسكو في عام 2010.

ووصل الرئيس الروسي إلى السعودية أمس الإثنين، في زيارة رسمية هي الثانية، حيث كانت الأولى في فبراير 2007.