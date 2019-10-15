جنايات الزقازيق: السجن المشدد 15 سنة لعاطل لشروعه في قتل ترزي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما لشروعه في قتل ترزي لخلافات بينهما، وبمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات لقيامهما بسرقة متجر كهرباء بالإكراه، وبمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الأقراص المخدرة.

صدر الحكم في الثلاث قضايا برئاسة المستشار سامي بيومي وعضوية المستشارين أحمد فيصل العربي وسامي السيد لاشين وأمانة سر سامي سمير.

ترجع وقائع القضية الأولى إلى شهر يوليو من العام الماضي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول ترزى 32 عاما من قرية هربيط مصابا ، بجرح قطعي باليد اليسرى والذي نتج عنه عاهة مستديمة، فتوصلت التحريات إلى أن وراء الحادث عاطل 35 عاما، حيث إنه في يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بطعنة "بسنجة " ..وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

أما القضية الثانية ترجع وقائعها إلى شهر فبراير من العام الحالي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغا من صاحب محل كهرباء بمدينة ابوكبير بقيام مجهولين باقتحام متجره وتهديده بسلاح أبيض وسرقة 1400 جنيه وبعض محتويات المحل ، فتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة عاملين من قرية هربيط ، حيث تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التي قدمتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وحول القضية الثالثة فترجع وقائعها إلى شهر أبريل من العام الحالي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام صيدلي حر بمدينة أبو كبير بالاتجار في الأقراص المخدرة ..وأكدت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو رؤوف مدير المباحث صحة تلك المعلومات فتم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته 252 قرصا مخدرا ، حيث تم إحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.