ارتفاع الأسهم البريطانية على خلفية أنباء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

سيطرت مشاعر التفاؤل على المتعاملين في سوق الأوراق المالية البريطانية على خلفية الأنباء عن تقدم محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كان مؤشر "إف.تي.إس.إي 250" الثانوي للأسهم البريطانية أكثر المستفيدين من تحسن مزاج المستثمرين حيث ارتفع بنسبة 9ر1% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام. في الوقت نفسه فإن أنباء تقدم محادثات الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ساعدت في تحسن أداء الأسهم الأوروبية ككل حيث ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتائج المسح الذي أجراه "بنك أوف أمريكا" لمديري صناديق الاستثمار، القول إن المستثمرين ظلوا يتجنبون الأوراق المالية البريطانية خلال السنوات الخمس الماضي، كما أن الأصول البريطانية تعتبر الأقل شعبية بين أسواق المال في العالم.

يأتي فيما قال مشرع أوروبي بارز إن الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" أصبح "في المتناول"، وذلك مع سعى فريقي التفاوض البريطاني والأوروبي إلى تجاوز خلافاتهما قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة بعد غد الخميس.

وقال المشرع الأوروبي اليساري مارتن شيرديوان، وهو عضو في الفريق الذي يشرف عن خروج بريطانيا من الاتحاد بالنيابة عن البرلمان الأوروبي "لقد أصبح الاتفاق الآن في المتناول"، وذلك بعد إحاطة قدمها مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه.

وأضاف: "الآن يجب القيام بكل شيء لتهيئة الأساس القانوني لضمان العملية السياسية في ايرلندا الشمالية، والحفاظ بشكل دائم على الحقوق الاجتماعية لمن يتأثرون (مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

ووفق ما أوردته وكالة بلومبرج في وقت سابق اليوم، فإن أى نص قانوني لمسودة الاتفاق بين الجانبين، سيعتمد على ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتمتع بدعم من البرلمان البريطاني، مع ضرورة تأمين مساندة الحزب الديمقراطى الوحدوى بأيرلندا الشمالية.

وحذر مسؤولون أوروبيون من أن المباحثات لم تختتم بعد، وأنه ربما تطرأ مشاكل بحلول منتصف الليل اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بالموعد النهائى لخروج بريطانيا، ولكن هناك مؤشرات واضحة على أن نصا قانونيا سوف يتم تقديمه إلى الوفود الوطنية المشاركة فى المباحثات صباح يوم غد الأربعاء، بحسب ما ذكره دبلوماسي أوروبى.