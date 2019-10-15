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أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية -اليوم الثلاثاء- ارتفاع نسبة البطالة في يوليو الماضي إلى 13.9%.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، فإن البطالة ارتفعت بـ3.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت نسبة البطالة قد سجلت 13% في يونيو.

وذكرت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل، في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى، ارتفع في يوليو على أساس سنوي بواقع 1.06 مليون شخص، ووصل إلى 4.59 مليون.

وارتفعت نسبة البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي بـ3.6% إلى 16.5% على أساس سنوي في يوليو.

وأظهرت البيانات أن البطالة في صفوف الشباب، في المرحلة العمرية 15-25، سجلت 27.1% بارتفاع نسبته 7.2%.