الأمير ويليام ودوقة كامبريدج في باكستان وسط تشديدات أمنية

من المقرر أن يلتقى الأمير ويليام وزوجته كيت اليوم الثلاثاء بمسؤولين باكستانيين، كما سوف يتحدثان في فعاليات عامة، وذلك في أول أيام زيارتهما لإسلام آباد.

وجرى نشر أكثر من ألف من قوات الشرطة والجيش لتأمين منطقة محصنة بإسلام آباد، حيث يقيم الزوجان الملكيان عقب وصولهما في وقت متأخر من أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد دوق ودوقة كامبريدج اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بحسب ما قاله مسؤول بمكتب رئيس الوزراء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وقالت وزارة الخارجية إنه سوف يتم عقد اجتماع منفصل مع الرئيس عارف علوي، ولكن لم تذكر أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان عقد الاجتماع لأسباب أمنية.

وأضافت الوزارة أن الامير ويليام وكيت سوف يشاركان في إحدى الفعاليات الخيرية التي سيتم تنظيمها من أجل الشباب . ومن المتوقع أن يتحدث الزوجان خلال هذه المناسبة.

ومن المقرر أن يتوجه ويليام وكيت إلى مدينة لاهور بشرق باكستان بعد قضائهما اليوم في إسلام آباد، حيث من المقرر أن يزورا مسجدا وقلعة يعودان للقرن الـسابع عشر.

وذكرت المفوضية العليا البريطانية في إسلام آباد أنه من المقرر أن يتوجه الزوجان الملكيان إلى بلدة شيترال الجبلية في شمال البلاد للقاء المواطنين الذين يواجهون تحدي التغير المناخي.

كان عدد من الوزراء والدبلوماسيين ومسؤولي الحكومة ومسؤولي الأمن في استقبال ويليام وكيت في المطار أمس الاثنين.