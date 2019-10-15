ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هاجيبيس في اليابان إلى 73 قتيلا

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن حصيلة ضحايا الإعصار هاجيبيس، أحد أقوى الأعاصير التي تشهدها البلاد منذ عقود، ارتفعت إلى 73 قتيلا.

وتسببت العاصفة في هطول أمطار قياسية في مناطق واسعة من البلاد يوم السبت الماضي، ما أدى لحدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وتتواصل عمليات الإغاثة والإنقاذ اليوم الثلاثاء فيما تحاول البلاد حصر حجم الدمار.

ولا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين، كما تسببت العاصفة في جرح 218 شخصا.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمام جلسة برلمانية إن الحكومة سوف تدرس تخصيص موازنة تكميلية لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.

ومن بين 73 قتيلا، سقط نحو 40 شخصا بسبب الإعصار في مقاطعتي مياجي وفوكوشميا، بشمال شرقي البلاد، اللتان تضررتا بشدة من الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011، وكارثة تسونامي وكارثة نووية، كما أن نحو 60% من 5500 شخص مازالوا يقيمون في ملاجئ مؤقتة عقب العاصفة، متواجدون في هاتين المقاطعتين أيضا.

وتواجه جهود التعافي من آثار الإعصار تحديات كبيرة، حيث أشارت الحكومة إلى انهيار 52 من ضفاف الأنهار، كما تسبب الإعصار في 140 انهيارا أرضيا وطينيا، ما تسبب في قطع كثير من الروابط بين الطرق.

وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار أكثر من 13 ألف منزل وتضرر 1000 منها بشدة، حسب هيئة الإذاعة اليابانية.

وذكرت الحكومة أن الدراسة استؤنفت اليوم الثلاثاء بعدما توقفت في اليوم السابق، لكن ما مجموعه 235 مدرسة حكومية ما زالت مغلقة بسبب آثار الإعصار.

وظلت حوالي 34 ألف أسرة بدون كهرباء و128 ألف أسرة بدون إمدادات مياه، حسب الحكومة.