 الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على اتفاقية السلام مع الإمارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على اتفاقية السلام مع الإمارات

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:08 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 9:08 ص

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على اتفاقية السلام التي تم توقيعها الشهر الماضي بين إسرائيل والإمارات، وذلك بعدما صادقت الحكومة الإسرائيلية الاثنين الماضي بالإجماع على صياغتها.

ومن المتوقع أن يصوت عليها الكنيست بأغلبية ساحقة. ومن المقرر أن تتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وكان نتنياهو وقع الاتفاقية مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر.

جدير بالذكر أن الاتفاقية لا تتطرق إلى القضايا الحساسة مثل تعليق خطط إسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، وهو ما تم الاتفاق عليه مقابل السلام مع أبوظبي.


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