سد مثير للجدل يحمي البندقية من ارتفاع المد في إيطاليا

أثبت نظام سد"الوحدة التجريبية الكهروميكانيكية" والذي يرمز إليه بالأحرف الأولى " إم إو إس إي"كفاءته فى حماية مدينة البندقية(فينيسيا) الإيطالية من المد البحري.

ويعتبر السد وحدة عائمة متحركة مثيرة للجدل وبلغت تكاليفه اكثر من المرصود له في الميزانية في فينيسيا (البندقية)،وثبتت كفاءته للمرة الثانية اليوم الخميس ، حيث تمكن من حماية المدينة الشاطئية من ارتفاع المد.

مع تفعيل عمل الحواجز التي تفصل بحيرة فينيسيا(البندقية) عن البحر الأدرياتيكي ، ارتفع منسوب المياه إلى 135 سم على جانب البحر ، لكنه بقي عند حوالي 60-65 سم في وسط مدينة البندقية.

وقال عمدة فينيسيا لويجي بروجنارو في مقطع فيديو نشره على تويتر "إنه انتصار كبير ، ثاني دليل على فائدة نظام السد المتحرك".

ونجح السد لأول مرة في عدم تأثر فينيسيا بالمد في 3 تشرين أول/أكتوبر. ولم يسلم مشروع السد البالغ تكلفته 5ر5 مليار يورو )4ر6 مليار دولار) وتجاوز العمل بشأنه الجدول الزمني المحدد من فضائح الكسب غير المشروع.

وقال منتقدو السد إنه عرضة للصدأ وتسرب الرمال ويتطلب صيانة باهظة الثمن. ويزعمون أيضًا أن التدخل في النظام البيئي الحساس للبحيرة يضر أكثر مما ينفع.

وقال بروجنارو "إنه نظام تم اختراعه هنا في فينيسيا ، واستغرق بناؤه سنوات عديدة ، ومن الواضح أنها سنوات كثيرة للغاية".

والحماية من الفيضانات هي امر في غاية الأهمية بالنسبة لفينيسيا ، خاصة بعد أن تسبب المد المرتفع شبه القياسي البالغ 187 سم في تشرين ثان/نوفمبر 2019 في أضرار جسيمة للمدينة المحمية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).