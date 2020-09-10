الدنمارك تضيف بولندا وإيطاليا وآخرين إلى قائمة حظر السفر بسبب كورونا

قالت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الخميس، إن بلغاريا وإيطاليا وبولندا كانت من بين الدول التي أضيفت إلى قائمة الدول التي يتم تجنب السفر غير الضروري إليها، في خضم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت الخارجية في بيان بأن تحذير السفر سيسري اعتبارا من بعد غدا السبت.

كما طال القرار 11 دولة مجاورة للسويد، وكذلك ليشتنشتاين وليتوانيا وبولندا وسان مارينو ومدينة الفاتيكان.

وفي قرارها، تطبق الدنمارك معدلا مقبولا لا يزيد على أكثر من عشرين حالة إصابة جديدة بالفيروس لكل 100 ألف من السكان في الأسبوع.

وفي وقت سابق، نصحت الحكومة بعدم السفر غير الضروري إلى مجموعة من الدول من بينها بريطانيا وكرواتيا وفرنسا والمجر وهولندا وإسبانيا وسويسرا، جراء ارتفاع معدلات الإصابة هناك.

وأغلقت الدنمارك حدودها في منتصف مارس في إطار إجراءات الحد من تفشي الفيروس، لكنها تخفف القيود تدريجيا بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية.

من ناحية أخرى، أوصت فنلندا، الموظفين في كل من القطاعين العام والخاص "بالعمل عن بعد" قدر المستطاع.

كما تم حث أرباب العمل على القيام بترتيبات لضمان إمكانية الإبقاء على مسافة بدنية آمنة بين الموظفين.

وتم الإعلان عن هذه الإجراءات في أعقاب زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. وزاد عدد المرضى في المستشفيات في فنلندا بأكثر من الضعف منذ نهاية سبتمبر.

وتسجل الدنمارك وفنلندا معدل إصابات متدن نسبيا، لكن كلتا الدولتين تشهدان قفزة في حالات الإصابة مؤخرا.