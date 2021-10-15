ضبط شخصين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

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ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن سوهاج، شخصين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج.

وكشفت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، عن إدارة (عاملَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة) مسكنهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعُثر بداخل مسكنهما على (5 أفراد محلية - طبنجة مُحدث صوت بالخزينة الخاصة بها - أجزاء وأدوات التصنيع).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.