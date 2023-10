حاخام يهودي يدعم الفلسطينيين: أتمنى نهاية سريعة للاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين

شن الحاخام اليهودي يسروئيل دوفيد فايس، اليوم الأحد، هجوما ضد انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، واصفا الممارسات الإسرائيلية بـ"الإجرام".

وقال الحاخام يسروئيل دوفيد فايس، وهو عضو بحركة "ناطوري كارتا" اليهودية المعارضة للصهيونية، في فيديو نُشر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "القتل والسرقة واحتلال أراضي الآخرين أو قمع شعب بأكمله محرم تماما في الديانة اليهودية".

وأضاف: "إسرائيل دولة صهيونية. كونك صهيونيا ومعاديا لإسرائيل لا يجعلك معاديا للسامية، والصهاينة يستخدمون الديانة اليهودية لمصلحتهم الخاصة. اليهودية ليست الصهيونية".

ومضى قائلا: "أتحدث هنا من نيويورك نيابة عن أخواتنا وأبنائنا في القدس، الذين يعانون من الاحتلال".

وأكد الحاخام وقوف حركة "ناطوري كارتا" إلى جانب الفلسطينيين، ولفت إلى أن الحركة دشنت العديد من التظاهرات في الولايات المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم كلمته متمنيا أن يكون هناك نهاية سريعة للاحتلال الإسرائيلي وأن يتم تحرير فلسطين، مشيرا إلى أن القلوب تعتصر من البكاء لمعاناة الفلسطينيين.

وناطوري كارتا، هي حركة يهودية ترفض الصهيونية بكل أشكالها وتعارض وجود إسرائيل، وعددهم يقارب 5 آلاف شخص ويتواجدون في القدس ولندن ونيويورك.

وتأسست الحركة اليهودية عام 1935، وتنادي بإنهاء سلمي للكيان الإسرائيلي، وإعادة الأرض إلى الفلسطينيين.

