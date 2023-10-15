أفشة: فلسطين البطل الحقيقي وللصبر حدود

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انضم محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي لقائمة نجوم كرة القدم الداعمين للقضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

وكتب أفشة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام ( للصبر حدود يا جماعه.. فتحنا عنينا ع الدنيا ومن وإحنا صغيرين عارفين إنهم رمز الشر.. عنوان شياطين الانس.. كيان قايم علي السرقه والتدليس وتزيف التاريخ وضياع الحقوق.. ربنا قال كل حاجه واحنا مؤمنين دولتهم إلى زوال ١٠٠٪؜"

وأضاف، البطل الحقيقي عمره ما كان لعيب كوره مشهور ولا ممثل ولا مغنى البطل الحقيقي هو الفلسطيني الي ما فى حد فى الدنيا شاف الى شافه.. ربنا معاكم وينصركم ويثبتكم .. ان شاء الله قريب جدا نحتفل بالنصر .. خالص دعائي وصلواتي ليكم".