الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 25 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن «من بين المعتقلين فتاة من الخليل، وكان الاحتلال قد اعتقل والدتها رهينة للضغط عليها».

وأشار إلى أن «عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: بيت لحم، ونابلس، والخليل، وقلقيلية، وطولكرم، وأريحا، والقدس».

وذكر أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة يطا، وينفذ الاحتلال عمليات اعتقال وتحقيق ميداني للعشرات من المواطنين فيها.

ولفت إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، بلغ أكثر من 11 ألفًا و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وجدد التنويه أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف».