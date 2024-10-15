محافظ الغربية يتفقد معسكر الإيواء العاجل ضمن فعاليات تدريب «صقر 138»

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، معسكر الإيواء العاجل والمقام في أرض البوريفاج بحي أول طنطا، ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 138، لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، وممثل وزارة التنمية المحلية والقيادات الأمنية، والدينية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وشهد المحافظ، جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والطب البيطري، الصحة، الأوقاف، الكنيسة وهيئة الإسعاف وعدد من الجمعيات الأهلية، في إقامة معسكر إيواء للمتضررين من حدوث أحد الكوارث، حيث يحتوي المعسكر على جميع المستلزمات والأدوات الأساسية والتجهيزات اللازمة.

وتفقد محافظ الغربية، معسكر الإيواء، الذي ضمَّ 38 خيم إعاشة بواقع 200 نزيل وخدمات شملت مسجد، كنيسة، مطعم، مطبخ، مخبز، عيادة، نقاط إطفاء، دورات مياه، منطقة ألعاب للأطفال، مكتبة متنقلة، وحدة اجتماعية متنقلة، وملعب.

كما تفقد المنطقة الخاصة بالأنشطة، التي تضمنت مخيم كشفي للجوالة، فضلا عن إقامة شاشة عرض لنشر عليها الأفلام الوثائقية الخاصة بالشئون المعنوية، بجانب إقامة ملاعب قدم وطائرة، وتنس طاولة وبلياردو، وأيضًا الأنشطة المختلفة التي قدمتها التربية والتعليم والجمعيات الأهلية، كما تضمنت تلك الفعاليات عرض فني لطلاب المدارس وعرض لطلبة الكشافة عن كيفية إقامة خيمة.

كما تفقد الحضور الفصول المعدة بمعسكر الإيواء للطلاب والمزودة بشاشة سمارت وكذلك أماكن لأطفال سن الحضانة كما تضمن المعسكر أماكن للتوعية للأطفال بالعديد من المشكلات التي قد يتعرضون لها مثل فضلا عن أماكن الدعم النفسي للأطفال وذويهم، فيما يشارك 15 طالبا من طلاب المدارس الفندقية لتقديم الطعام بمطعم المخيم.

واستمع محافظ الغربية، إلى شرح تفصيلي من مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، عن خطة التعامل مع مجابهة الأزمات وإيواء الحالات العاجلة، والتي تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، كما اطلع على بيان عملي حول آلية عمل فِرق الإنقاذ والتدخل السريع للتعامل مع الأزمات.

وأكد أن الهدف من تنفيذ هذا التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل مع أي أزمة في حال حدوثها، فضلًا عن تدريب مسئولي كافة الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية، واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.

و أشاد المحافظ، بالمستوى المتميز للمعسكر، مثمنا استعداده بشكل جيد لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة وتقديم كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين للخروج من الحالة السيئة التي مروا بها أثناء وقوع الأزمة، مقدمين الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد وتجهيز المعسكر والمشاركين في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.