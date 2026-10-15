محافظ الوادي الجديد تشهد تسليم عقود المنتفعين من مشروع الواحات الخضراء بقرية المنيرة

شهدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تسليم عقود المنتفعين من المرحلة الأولى من مشروع «الواحات الخضراء» بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، بحضور الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والمدير الإقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمقام على مساحة 35 فدانًا بتكلفة 10 ملايين جنيه؛ دعمًا لجهود الدولة في التوسع بالرقعة الزراعية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات ضمن المرحلة الأولى للمشروع، تمهيدًا للتوسع وتعميمه على مستوى المراكز.

وجاء ذلك بحضور أحمد حمدي، ممثل المسئولية المجتمعية بوزارة البترول، وإيمان الديب، مساعد رئيس هيئة البترول للمسئولية المجتمعية، والنائب أحمد أيوب، عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة، وجهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، ومحمد عبد الوهاب، مساعد المحافظ للمبادرات الزراعية، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المشاركة.

وأوضحت المحافظ، أن المشروع يأتي في إطار شراكة تنموية تجمع المحافظة والمركز وتحالف شركات قطاع البترول، الذي يضم عددًا من شركات البترول؛ بما يعزز تكامل الجهود المؤسسية لدعم التنمية الزراعية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

وأشارت المحافظ، إلى تقديرها للتعاون المثمر مع المركز وتحالف شركات قطاع البترول، وما يقدمونه من دعم للمشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة، لافتة إلى أن المشروع يستهدف تقديم نموذج للإدارة الذكية للمشروعات الزراعية يعتمد على الطاقة الشمسية وإجراء الدراسات العلمية للتربة وحد السحب الجوفي الآمن، من خلال تخصيص مساحات زراعية مجهزة بأشجار النخيل والمانجو، ومزودة بشبكات ري حديثة للمنتفعين، تواكب رؤية المحافظة للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.