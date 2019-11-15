قال طارق الشناوي، الناقد الفني، تعليقًا على أزمة حمو بيكا الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، إنه ضد المصادرة والاستقواء، مشيرًا إلى وجود «قسوة شديدة» من النقيب هاني شاكر بالرغم من ترجي حمو بيكا لعودته للغناء لأنه «أكل عيشه»، على حد وصفه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الخميس، أن تنصيب حلمي بكر كقاضي للحكم بالأزمة غير صائب، موضحًا: «لما تجيب حلمي بكر يقول كلامًا لا يجوز أن أكرره عليهم وعلى أغانيهم، جايبه قاضي؟ القاضي بشروط القضاء ألا تكون طرفًا في القضية التي تنظر إليها حتى يصبح الحكم صائبًا»، بحسب قوله.

وأشار إلى أن العنف موجود بالأفراح الشعبية بدون أوكا وأورتيجا، مردفًا: «روحنا أفراح فوق السطوح والناس بتطلع مطاوي وفي شرب بيجعلهم يفقدوا السيطرة، مش على حساب الغنوة ولا بسبب أوكا وأورتيجا ده طقس الحالة العامة تؤدي له».

وأوضح أن كافة الطبقات تغني هذه الأغاني، وكذلك غناء المطربين للأغاني الشعبية التي يطالب الناس بإيقافهم، معقبًا: «هل كلها تافهة؟ لا أنا سمعت جزء منها ممكن تكون متواضعة، مش كله شقلطة وفي أغاني أي كلام».

ولفت إلى أن دور الناقد يقتصر على النقد ولا يصادر فنًا موجودًا ولا يطالب النقابة بمنعه، حتى لا يصادر مشاعر الناس، مؤكدًا أن «انتشار هذه الأغاني يرجع إلى عدم قيام الدولة والنقابة بدورها في عمل مناخ صحي يبرز الأغاني الحلوة بجانب الرقابة على القبيحة».

