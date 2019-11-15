زكي فطين عبد الوهاب بعد تعافيه من السرطان: فترة لطيفة الواحد بيشوف الدنيا بشكل تاني

علق الفنان زكي فطين عبد الوهاب، على تعافيه من مرض السرطان، قائلًا: «الحالة مستقرة تمامًا، والوضع إيجابي جدًا والحمد لله».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن فترة المرض مراجعة للحياة بشكل عام، موضحًا: «بتحصل مراجعة لحياتك وتتصالح مع ذاتك والأشخاص اللي عندي خلافات معاهم، فترة لطيفة الواحد بيشوف الدنيا بشكل تاني».

وأشار إلى أن نتيجة الأشعة أظهرت أن الورم كام، وأنه سيتوقف عن العلاج الكيماوي، وعمله لفحص عادي بعد ثلاثة أشهر من أجل المتابعة، لافتًا إلى ظهوره سينمائيًا الفترة المقبلة مع الفنان أحمد السقا بفيلم «العنكبوت».

وأعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تعافيه من مرض السرطان، الذي أصيب به مؤخرًا، عبر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أصدقائى الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الآشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إنّي تقريبًا خفيت.. وهعمل أشعة كمان 3 شهور للمتابعة.. باي باي chemo.. باي باي cancer».