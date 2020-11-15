القبض على عاطل لاتهامه بإشعال النيران في موظف بالوراق

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بإشعال النيران في موظف، بعد سكب البنزين على جسده بمنطقة الوراق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا بنشوب مشاجرة، وإصابة أحد الأشخاص بحروق فى جسده.

وبإجراء التحريات، تبين أن مشادة كلامية حدثت بين عاطل، وموظف بمنطقة الوراق، وتدخل البعض لفض الاشتباك، وعقب ذلك قرر العاطل الانتقام، فأحضر كمية من البنزين وسكبه على المجني عليه، وأشعل النيران فيه وفر هاربا، ما أسفر عن إصابة الموظف بحروق فى جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإعداد كمين للمتهم، تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.