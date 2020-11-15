تايلاند تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا المستجد والإجمالي يرتفع إلى 3 آلاف و874 حالة

أعلنت الحكومة التايلاندية، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأحد، عن المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19" أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و874 حالة، توفي منها 60، فيما تعافت 3 آلاف و866 حالة بينما لا يزال هناك 99 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ150 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.