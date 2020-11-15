 تايلاند تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا المستجد والإجمالي يرتفع إلى 3 آلاف و874 حالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايلاند تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا المستجد والإجمالي يرتفع إلى 3 آلاف و874 حالة

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:24 ص

أعلنت الحكومة التايلاندية، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأحد، عن المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19" أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و874 حالة، توفي منها 60، فيما تعافت 3 آلاف و866 حالة بينما لا يزال هناك 99 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ150 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.


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