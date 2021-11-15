عدم السماح بالدخول لحرم جامعة المنيا إلا لمتلقي لقاح كورونا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أنه حفاظا على توفير السلامة الصحية والبيئة الآمنة داخل الحرم الجامعي، حرصت الجامعة

على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي، التي شددت على عدم دخول الطلاب والعاملين إلى مقار عملهم؛ إلا بعد تقديم ما يثبت تلقيهم لقاح فيروس كورونا.

وكثفت إدارة الجامعة، مجهوداتها على بوابات الجامعة الرئيسية لمتابعة دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات والتعليمات، والتأكد من حصولهم على شهادات التطعيم التي تُثبت تلقيهم للقاح.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالنبي، إلى ما اتخذته الجامعة من إجراءات احترازية ووقائية لحماية منتسبيها، بعد تخصيص تسع نقاط لتلقي اللقاح داخل الحرم الجامعي، والتي على إثرها تلقى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة جرعة اللقاح قبل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والتي خُصصت لهم نقطة لتلقي اللقاح بمستشفى الكبد الجامعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد أن إدارة الجامعة تتابع باستمرار دخول الطلاب إلى كلياتهم ومقار قاعات الدرس بعد التأكد على حصولهم ما يُثبت تلقيهم التطعيم.