أعلن أولكسندر ستاروخ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زاباروجيا، أن القوات الروسية هاجمت أطراف مدينة زاباروجيا.



وقال ستاروخ -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء- "مرة أخرى، قرابة الساعة الرابعة صباحا ضرب المحتلون (بأربعة صواريخ ، يفترض أنها إس-300) ضواحي زاباروجيا".



وبحسب البيان لم ترد أنباء على الفور بشأن وقوع اصابات او اضرار. فيما سمع سكان مختلف أحياء المدينة دوي سلسلة انفجارات ثم صافرة الإنذار.



سياسيا، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على بذل قصارى الجهد لاستعادة الظروف المعيشية الطبيعية لبلاده.



وقال "إن التعويضات التي سيتعين على روسيا دفعها مقابل ما فعلته هي جزء من الواقع القانوني الدولي".