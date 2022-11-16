سيناتور أمريكي يحذر روسيا من العواقب إذا ثبت تعمدها قصف بولندا

حذر أحد كبار المشرعين بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، من عواقب وخيمة على روسيا، بما في ذلك الرد العسكري الغربي، إذا تقرر أن موسكو تعمدت شن غارة جوية أدت لمقتل شخصين في بولندا.



وعقدت الحكومة البولندية اجتماعات طارئة ليلة الثلاثاء، حسبما أكد مسئول حكومي، بعد أن قيل إن صواريخ سقطت بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية؛ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وفقا لمجلة بوليتيكو الأمريكية.



وقال رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز، إنه إذا قصفت موسكو عن عمد أراضي في بولندا، فقد يؤدي ذلك إلى تطبيق المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو".



ويدعو هذا البند الدول الأخرى الأعضاء في "الناتو" إلى المشاركة في الرد، بما في ذلك ربما عن طريق القوة العسكرية، إذا تعرض أحد الأعضاء للهجوم.



وأضاف مينينديز: "نحن نتعمق لمعرفة ملابسات الحادث.. من المهم جدًا أن نفهم هل كان خطأ، هل كان متعمدًا". وتابع: "آمل أن يكون ذلك غير مقصود".



وأعرب عن أمله في أن يعتذر الروس بسرعة عن الخسائر في الأرواح وأن يعلنوا أن ذلك لم يكن مقصودًا، مضيفا أنه إذا كان متعمدا، فإن ذلك سيكون توسيعا للنزاع وبالطبع يثير تساؤلات حول المادة 5 في ميثاق الناتو".



في غضون ذلك، قال مينينديز إنه سيطلب من إدارة بايدن إحاطة بشأن الأمر.



وقال دبلوماسي أوروبي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الوضع المتقلب: "إنه لأمر مروّع أن نرى نظامًا يائسًا يهاجم البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا ويضرب أراضي الحلفاء بالضحايا". إذا تم تأكيد ذلك، فإن هذا يمثل مستوى آخر من التحرك التصعيد من جانب روسيا ضد الناتو.. بولندا حليف عزيز للغاية.. تضامن الناتو ودعمه لبولندا صارم"، وفقا لمجلة بوليتيكو.



وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه لمناقشة التقييمات الأولية، إن الضربة جاءت على الأرجح من صاروخ وليس من بقايا صاروخ أسقطته أوكرانيا.



وصرح السكرتير الصحفي للبنتاجون الجنرال باتريك رايدر للصحفيين بأن وزارة الدفاع لم تتمكن على الفور من تأكيد المعلومات الواردة من بولندا. ولدى سؤاله عن الالتزامات الأمنية للولايات المتحدة بموجب المادة 5، قال رايدر: "لقد أوضحنا تمامًا أننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة تعمل مع وارسو لمعرفة المزيد من المعلومات. وقال: "سنحدد ما حدث وما هي الخطوات التالية المناسبة".



وذكرت وسائل إعلام بولندية أن الانفجارات ربما تكون ناجمة عن بقايا صاروخ روسي اعترضته القوات المسلحة الأوكرانية، وهو أمر يختلف كثيرًا بالنسبة للناتو عن الضربات الروسية المتعمدة.



وفي رسالة بالفيديو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "الصواريخ الروسية أصابت بولندا"، واصفا إياها بأنها "هجوم على الأمن الجماعي" و"تصعيد كبير للغاية".