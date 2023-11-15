مهاجم إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

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كشف أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وتألق أوفا في صفوف إنبي في الموسم الجاري وسجل هدف فوز فريقه في مرمى الزمالك في المباراة التي أنتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

وقال أوفا في تصريحات تليفزيونية :" بالطبع سعيد بما يثار حول أهتمام الأهلي والزمالك بشراء عقدي .. أي لاعب يتمنى الدفاع عن الوان الأهلي والزمالك".

وأضاف :" عقجي مع إنبي ممتد لموسمين ولم يصل أي شيء رسمي من الأهلي أو الزمالك وكل ما يثار على وسائل التواصل الإجتماعي مجرد شائعات".

وشدد مهاجم إنبي على تركيزه مع الفريق البترولي ورغبته في الإنضمام لصفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة قائلًا :" حلمي هو الانضمام للمنتخب .. شرف كبير لاي لاعب الدفاع عن شعار منتخب بلاده".