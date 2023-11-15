قالت المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عالية بسام، إن قطاع غزة يعاني حالة من اليأس والجوع وانتشار الأمراض، مؤكدة أن الأهالي من سكان القطاع أمام كارثة إنسانية على الأصعدة كافة من النقص الحاد بالمياه والغذاء، فضلا عن انتشار الأمراض؛ نتيجة التكدس داخل مراكز الإيواء.

ونوهت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة "ON E" مساء الثلاثاء، أن برنامج الأغذية العالمي يعمل داخل غزة منذ أكثر من 30 عاما؛ بهدف إيصال المساعدات الإنسانية شهريا إلى سكان القطاع.

وتابعت: "اليوم 100 % من شعب غزة يعاني من انعدام الأمن الغذائي، أكثر من 2 مليون شخص يحتاجون إلى الطعام والمساعدات الغذائية، لا أحد يستطيع توفير الغذاء لعائلته"، مشيرة إلى عبور 70 شاحنة تابعة للبرنامج محملة بنحو ألف طن من المعلبات الجاهزة خلال الأيام الماضية في ظل انعدام القدرة على طهي الطعام.

وأعلنت عن توقف 23 مخبزا عن توفير الخبز؛ نتيجة نفاد الوقود، قائلة: "إحدى المواطنات قالت لي (كل اللي نفسي فيه كيس طحين علشان أولادي يذوقوا طعم العيش ثاني ويفتكروا الدنيا)"، مناشدة بتوفير الوقود اللازم؛ لعودة عمل المخابز ومحطات المياه والمستشفيات مرة أخرى.

وأشارت إلى إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؛ عن توقف توزيع المساعدات القادمة من مصر الى القطاع جراء نفاد الوقود من الشاحنات.