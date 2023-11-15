 حرب غزة .. 7 جرحى من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة والجيش يفتح تحقيقا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة .. 7 جرحى من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة والجيش يفتح تحقيقا

قصف على غزة- د ب أ
قصف على غزة- د ب أ

نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 7:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 7:27 م

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، إن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة، جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليها.

وأضاف بيان للقوات المسلحة الأردنية، أن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسئولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.

وأكد الناطق الرسمي، أنه تنفيذاً لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

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