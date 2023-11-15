إسرائيل: اعتراض صاروخ حوثي فوق منطقة البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منظومة الدفاع الجوي لدولة الاحتلال، اعترضت فوق منطقة البحر الأحمر صاروخا أطلقه الحوثيين صوب إسرائيل اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي دولة الاحتلال، ولكن نظام الدفاع الجوي بعيد المدي الإسرائيلي (ارو)، أسقطه قبل العبور إلى داخل أراضي الكيان الصهيوني، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وكان زعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبدالملك الحوثي، قد هدد اليوم الثلاثاء، باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب، مضيفا: "سيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف إسرائيلية في فلسطين أو في غير فلسطين، ولن نتوانى عن فعل ذلك".

وكانت حركة حماس قد حاولت إطلاق صاروخ طويل المدى على إيلات في الأسابيع الأخيرة، وأطلق الحوثيون المدعومين من إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على المدينة.

واطلقت مجموعة تدعمهما إيران في سوريا أيضا طائرات مسيرة على إيلات، ما أصاب مدرسة الأسبوع الماضي.

وشنت المقاومة الإسلامية هجومين على مدينة أم الرشراش (إيلات ) الإسرائيلية بطائرات مسيرة.