تحالف معسكرين من المعارضة بتايوان من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في يناير

أعلن معسكران رئيسيان بالمعارضة التايوانية، تشكيل حلف قد يمثل، وفقا استطلاعات الرأي الأخيرة، تحديا جادا للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير المقبل.

بعد اجتماع استمر ساعتين اليوم الأربعاء، وافق الحزب القومي الصيني اليميني المقرب من الصين، أو كومينتانج، والحزب الشعبي التايواني على تشكيل فريق من المرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في انتخابات يناير.

وحضر الاجتماع المرشح الرئاسي عن حزب كومينتانج، هو يو-ايه، ورئيس الحزب الشعبي التايواني المرشح لرئاسة البلاد، كو وين-جي، ورئيس حزب كومينتانج إريك تشو والرئيس السابق ما ينج-جيو من حزب كومينتانج.

وفيما يتعلق بالدعم للمرشحين الرئاسيين، أظهر أحدث استطلاع للرأي نشره فورموسا إليكترونيك نيوز اليوم الأربعاء، حصول لاي تشينج-تي من الحزب التقدمي الديمقراطي على 33.8%، بينما حصل هو يو-ايه من حزب كومينتانج على 29.9% وحصل كو وين-جي على 19.9%.

وإذا دفع كومينتانج وحزب الشعب التايواني بمرشح مشترك، فيمكنهما بصورة مباشرة تحدي تقدم لاي .

وجاء في بيان مشترك أن الحزبين سوف يراجعان نتائج استطلاعات الرأي المختلفة التي نشرت من 7 إلى 17 نوفمبر، وتقييم استطلاعات الرأي المرجعية الداخلية الخاصة بهما لتحديد مرشحي الحلف لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس. وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في 18 نوفمبر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير 2024.