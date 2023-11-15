ألمانيا تنتقد اقتراح وزير إسرائيلي بالهجرة الطوعية لفلسطينيي غزة

انتقدت الخارجية الألمانية، اقتراح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الداعي إلى هجرة طوعية للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء: "علمنا بهذه التصريحات وهي ليست مجدية كما أنها غير مقبولة أيضا"، مشيرا إلى تصريحات سابقة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، كانت أوضحت فيها الكيفية التي يمكن من خلالها أن يكون هناك مستقبل لحل الدولتين، مردفا: "وكانت إحدى النقاط محددة تماما وهي أنه لا يجوز طرد الفلسطينيين من غزة".

وكان بتسلئيل سموتريتش كتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أمس الثلاثاء: "الهجرة الطوعية وإيواء دول العالم لسكان غزة العرب حل إنساني من شأنه أن يضع حدا لمعاناة اليهود والعرب على حد سواء".

وفي بيان أطول عبر موقع فيسبوك، أضاف سموتريتش، أنه يمكن إيواء اللاجئين "بمساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما يشمل مساعدة من إسرائيل"، مشيرا إلى مقال رأي مماثل كتبه عضوا برلمان بصحيفة وول ستريت جورنال.

وكان السياسي اليميني المتطرف قال في فعالية أقيمت بباريس مطلع العام: "لا يوجد شيء اسمه فلسطينيون، لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، بحسب ادعائه.

وقدم سموتريتش خريطة "إسرائيل الكبرى" التي شملت أيضا الضفة الغربية والأردن.

وتوجد قوى من أقصى اليمين في دولة الاحتلال تسعى إلى إنشاء دولة ذات حدود توراتية تشمل أيضا أجزاء من الأردن.