افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، الجمعة، سوق اليوم الواحد، لطرح جميع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بجانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بخصومات تصل إلي 25%.

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إن سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يتم بالتعاون مع محافظة القاهرة وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع أكثر من 50 شركة من القطاعين العام والخاص ويتم طرح جميع أنواع السلع الغذائية ويتم تعميم تجربة السواق الواحد علي مستوي الجمهورية.

وأضاف الوزير، في بيان، أن هناك جهودًا لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مؤكدا على أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة التي تبالغ في الأسعار.

وشدد الوزير، على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.