الزمالك يهزم المعادي في دوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره المعادي بنتيجة 3 -0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 10

25 - 13

25 -14

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره الطيران، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".