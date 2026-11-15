إحالة عدد من العاملين في وحدة أم الرخم الصحية بمطروح للتحقيق

قررت مديرية الصحة والسكان في محافظة مطروح، اليوم الأحد، إحالة عدد من العاملين بوحدة أم الرخم الصحية للتحقيق؛ بسبب تغيبهم عن بدون أذن مسبق.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ أجراه الدكتور محمد عادل وكيل المديرية، والدكتورة أمينة شلتوت مدير إدارة الرعاية الأساسية، اليوم الأحد، على وحدة أم الرخم الصحية التابعة للإدارة الصحية بمطروح؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.

وبدأ وكيل مديرية الصحة والسكان بمطروح، بتفقد الاستقبال والطوارئ، وعيادة الأسنان والصيدلية والمعمل وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل، فيما تابع أعداد المترددين على الاستقبال وعيادة الأسنان، وخلال المرور تلاحظ تغيب بعض العاملين عن العمل دون سند قانوني؛ لذا وجه بإحالتهم للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بديوان عام المديرية.



وأكد وكيل المديرية، أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمرضي.

وشدد على أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم جميع الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.