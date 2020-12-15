الرئيس الجزائري يهنئ بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التهنئة اليوم الثلاثاء، للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "السيد جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا، وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين".

وأضاف تبون "أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية.. حظ موفق".

وكان الرئيس تبون قد ظهر أول أمس في تسجيل مصور من مقر إقامته في ألمانيا حيث يتلقى العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ نحو الشهرين.