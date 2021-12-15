التحالف العربي: تدمير مواقع حوثية في صنعاء خاصة بأنشطة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

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أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء تدمير أربعة مخازن سرية "مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة" التي يطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف أن تدمير تلك المخازن جاء في إطار العملية العسكرية التي أطلقها ضد أهداف تابعة للجماعة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقل في سلسلة تغريدات على تويتر عن التحالف الذي تقوده الرياض انطلاق عملية قصف جوي "لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

كما أعلن التحالف عن تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ الباليستية ، وأحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية أزال بصنعاء.

وأضاف التحالف أن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد" ، مشيرا إلى أن هذه العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".