مجلس الأعمال اليمني يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد مجلس الأعمال اليمني، بمقر الهيئة بالعين السخنة، للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومشروعاتها والتطوير الذي تشهده موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية، وبحث مجالات التعاون وتعزيز التبادل التجارى والاقتصادى بين الجانبين.

ورحب المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية، بالوفد معرباً عن سعادته باهتمام الجانب اليمنى بزيارة المنطقة.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية ودعمها، ما جعلها تخطو خطوات ثابتة نحو توافر المرافق والخدمات والحوافز، مما يؤهلها لتكون ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

واستعرض اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، أهم المجالات التى ترتكز عليها الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية مصر 2030، والفرص والحوافز الاستثمارية بمناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية التي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بقناة السويس، أهم مجرى ملاحي عالمي.

وقدم نائب رئيس المنطقة عرضاً عما نفُذ خلال الـ 5 سنوات الماضية من بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق والمشروعات بالمناطق الصناعية، والمستهدف خلال ال 5 سنوات المقبلة.

فيما أعرب وفد مجلس الأعمال اليمني عن سعادته باللقاء المثمر مطالبين ضرورة التواصل الدائم مع المنطقة الاقتصادية، ورغبته فى التعاون مع الهيئة.

وعقب اللقاء توجه الوفد إلى جولة تفقدية داخل المطور الصناعى "شركة السويس للتنمية الصناعية SIDC" للتعرف على أبرز المشروعات القائمة والشركات العاملة فى المطور .