 قادة مجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قادة مجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 6:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 6:24 ص

أكد قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في الرياض اليوم الثلاثاء.
وشدد القادة - في البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية واس، على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأشاروا إلى أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية.

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