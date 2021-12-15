التحالف العربي: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وطالب التحالف العربي من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

وكان التحالف العربي قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، قضت على أكثر من 140 عنصراً حوثيا.