ألمانيا: إيداع 3 أشخاص متهمين بالانتماء لحماس في الحبس الاحتياطي

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه اليوم الجمعة، عن حبس ثلاثة أشخاص احتياطيا من أصل أربعة أشخاص تم القبض عليهم أمس الخميس بتهمة الانتماء إلى حركة حماس الإسلامية الفلسطينية.



ونفذ قاضي التحقيقات التابع للمحكمة الاتحادية مذكرتي اعتقال بحق اثنين من هؤلاء فيما أصدر مذكرة اعتقال بحق الثالث وقد تم تنفيذ المذكرة بعد إصدارها.



وسيتم اقتياد المتهم الرابع وهو هولندي يدعى نزيه ر. أمام قاضي التحقيقات في وقت لاحق لم يتم الإعلان عنه بعد. وكان هذا المتهم تم القبض عليه في مدينة روتردام بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة من قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية.



كان الادعاء العام الألماني أمر أمس الخميس بالقبض على أربعة أشخاص في برلين وروترادم للاشتباه في انتمائهم لحركة حماس.



وتتهم أعلى جهة ادعاء ألمانية هؤلاء الأشخاص بالبحث عن أسلحة لاستخدامها في شن هجمات محتملة على مؤسسات يهودية في أوروبا.