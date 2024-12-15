ميقاتي يدعو اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى بلدهم

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دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اللاجئين السوريين إلى العودة لبلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال إن تداعيات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضنا لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه.