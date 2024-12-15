 ميقاتي يدعو اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى بلدهم - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2024 9:50 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ميقاتي يدعو اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى بلدهم

سكاي نيوز
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 8:57 ص | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 8:57 ص

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اللاجئين السوريين إلى العودة لبلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال إن تداعيات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضنا لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك