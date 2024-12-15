محمد عمارة: يحيى عطية الله لا يستحق التواجد في الأهلي وكولر ليس جوزيه

انتقد محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، أداء المغربي يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد خسارة الفريق من باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وقال محمد عمارة في تصريحات إذاعية : " يحيى عطية الله لا يستحق التواجد في النادي الأهلي، وأنا لو لعبت دلوقتي سأكون أفضل منه".

وعن ركلة الترجيح التي سددها كهربا: "كان يجب أن يسدد عمرو السولية الركلة وليس كهربا ".

وأضاف: «كولر ليس مانويل جوزيه، والمباراة كانت فى يد لاعبي الأهلي، فكان لا بد من مشاركة أفشة أساسيا، ووسام وأكرم أفضل عناصر الأهلى أمس، ومش كل لاعب يتغير لازم يعترض".

واختتم تصريحاته: "الأهلى يحتاج 4 أو 5 صفقات ومنهم 2 مهاجمين ومدافع، وهذه القائمة لا بد من تغييرها قبل كأس العالم للأندية 2025".