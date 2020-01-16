مصادر: تيليكوم إيطاليا تمضي في تنفيذ خطة فصل قطاع مراكز البيانات

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات الإيطالية تيليكوم إيتاليا تمضي قدما في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لفصل قطاع مراكز البيانات لديها خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مجلس إدارة الشركة سيجتمع يوم 29 يناير الحالي، لمناقشة المشروع، حيث سيتم الكشف عن مزيد من تفاصيل الخطة خلال اجتماع للمستثمرين في مارس المقبل.

وقالت المصادر إن قيمة قطاع مراكز البيانات قد تصل إلى مليار يورو (1ر1 مليار دولار)، وإن الشركة ستستعين بمستشارين ماليين لدراسة فكرة طرح أسهم الكيان الجديد الخاص بمراكز البيانات.

كما سيناقش مجلس إدارة تيليكوم إيتاليا خطة الشراكة مع مجموعة ألفابيت المالكة لشركة خدمات الإنترنت العملاقة جوجل من أجل المساعدة في بيع خدمات تكنولوجيا الحوسبة السحابية المتقدمة للشركات.

يذكر أن الشراكة مع ألفابيت تستهدف تحسين ربحية تيليكوم إيتاليا من مراكز البيانات التابعة لها، من خلال السماح لها بتأمين إيرادات جديدة من قطاع تكنولوجيا المعلومات.