 عمرو أديب تعليقًا على تشميع أحد مراكز الدروس الخصوصية: «لو النظام حلو ندعمه» - بوابة الشروق
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عمرو أديب تعليقًا على تشميع أحد مراكز الدروس الخصوصية: «لو النظام حلو ندعمه»

عمرو أديب
عمرو أديب
إسراء عبدالفتاح
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 10:43 م | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 10:43 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على تشميع أحد مراكز الدورس الخصوصية بحي العجوزة، اليوم الأحد، متابعًا: «هي المدارس بتأخد غياب ولا الطلبة دي مبروحش المدرسة؟».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الأحد، أن مركز الدروس الخصوصية الذي تم تشميعه اليوم يساع عدد كبير من الطلاب يصل لـ 1000 طالب، مشيرًا إلى أن هناك لوم على أولياء الأمور بشأن إرسال أولادهم للمراكز الخصوصية في ظل انتشار كورونا.

وتابع، أن جميع المدارس يخرج منها الطالب إلى الدروس الخصوصية، مضيفًا: «حتى المدارس الإنترناشونال الطلاب بيخرجوا يأخدوا دروس خصوصية وتعتبر أغلى الدورس، لو نظام الدروس الخصوصية حلو ندعمه».

واستكمل، أن بعض المعلمين يستغلوا الطلاب من خلال الدروس الخصوصية، متابعًا: «أولياء الأمور بيطالبوا بوقف المدارس عشان فيروس كورونا، لكن السناتر مفيهاش كورونا، في ملايين بيتم دفعها للسناتر في الشهر ودا هدم للاقتصاد».

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