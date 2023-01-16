اغتيال رئيس نقابة المحامين السابق في باكستان داخل محكمة ولحظة توقيف القاتل

Abdul Latif Afridi, a progressive political leader, died after being shot inside Peshawar High Court #RIP pic.twitter.com/9WbxRTKM78 — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) January 16, 2023

وذكرت إذاعة باكستان أن المحامي أطلق النارعلى أفريدي في غرفة نقابة المحامين في المحكمة العليا في بيشاور، فيما اعتقلت الشرطة القاتل على الفور، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها.من جانبه، أدان رئيس الوزراء شهباز شريف بشدة مقتل أفريدي، مشددا على أنه "يتعين على حكومة مقاطعة خيبر بختونخوا أن تعاقب من يقف وراء الحادث الإرهابي وتنزل بحقه عقوبة قصوى"، وفق تعبيره.كما أشاد بعمل أفريدي، قائلا إن "عبد اللطيف أفريدي خاض طوال حياته صراعا من أجل سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا الكفاح سيستمر".