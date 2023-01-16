اغتيال رئيس نقابة المحامين السابق في باكستان داخل محكمة ولحظة توقيف القاتل

قتل رئيس نقابة المحامين السابق في باكستان، عبداللطيف أفريدي، اليوم الاثنين، داخل محكمة بيشاور العليا برصاص أحد المحامين.
وذكرت إذاعة باكستان أن المحامي أطلق النارعلى أفريدي في غرفة نقابة المحامين في المحكمة العليا في بيشاور، فيما اعتقلت الشرطة القاتل على الفور، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء شهباز شريف بشدة مقتل أفريدي، مشددا على أنه "يتعين على حكومة مقاطعة خيبر بختونخوا أن تعاقب من يقف وراء الحادث الإرهابي وتنزل بحقه عقوبة قصوى"، وفق تعبيره.
كما أشاد بعمل أفريدي، قائلا إن "عبد اللطيف أفريدي خاض طوال حياته صراعا من أجل سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا الكفاح سيستمر".