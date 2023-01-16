مسئول: قائد طائرة نيبال المنكوبة حاول تغيير مدرج الهبوط قبل الحادث

صرح مسؤول بإدارة الطيران في نيبال، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن قائد الطائرة التابعة لشركة "يتي" للطيران التي تحطمت أمس الأحد مما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص على متنها وعددهم 72، كان يرغب في الهبوط على مدرج مختلف عن الذي كان مخصصا له في البداية.

لكن جاجاناث نيراولا، وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية، صرح بأنه لم ترد أي نداءات استغاثة من الطيار، وأضاف: لم نتلق أي بلاغات عن نداءات إغاثة قبل وقوع الحادث، كل شيء بدا طبيعيا حتى إعطاء الطائرة الاذن بالهبوط في مطار بوخارا الدولي حديث البناء.

وتابع نيراولا أنه سيتم تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للجيش، ثم يتم عرضه على فريق تحقيق فى كاتماندو فى وقت لاحق اليوم .حسبما ذكرت صحيفة" كاتماندو بوست".

كان منظمو عمليات الإنقاذ في نيبال قد كشفوا اليوم عن العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي تحطمت أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل كل ركابهاوعددهم 72 شخصا.

وانتشلت فرق الإنقاذ حتى الآن، جثامين 69 راكبا رغم أنه من غير المتوقع العثور على ناجين، وهذه الحادثة هي الأسوأ في تاريخ نيبال وهي بلد ذو سجل هزيل فيما يتعلق بالسلامة في مجال الطيران.

وقالت السلطات إن أعمال الإنقاذ في وحول الوادي البالغ عمقه 300 متر في مدينة بوخارا مازالت مستمرة، وكذلك التحقيقات في ملابسات الحادث.