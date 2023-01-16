كشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الكشف عن حقل غاز موجود بالقرب من العريش، موضحا أنه يجري حالياً تقييم التقديرات للاحتياطيات بالكشف البترولي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حقل الغاز الجديد في بئر الاستكشاف نرجس بمنطقة امتياز نرجس البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن وزارة البترول لا تعلن عن أي اكتشاف لحقول الغاز إلا بعد التأكد منه، مضيفا أن حقل الغاز الجديد يأتي بالتعاون مع شركات شيفرون الأمريكية وإينى الإيطالية وثروة المصرية.

ولفت إلى أن شركة شيفرون الأمريكية من أكبر الشركات التي حصلت على 3 مناطق امتياز في 2020، ووجدت كشفا في المنطقة الأولى في 2023، ما يبشر بأن منطقة البحر المتوسط غنية بالغاز.

واستطرد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدراسات تؤكد أن هذه المنطقة مهمة وتحتوي على احتياطيات من الغاز.

وذكر أن إستراتيجية الوزارة، تكمن في الوصول إلى اكتشافات كثيرة، من أجل زيادة الاحتياطي، وتحقيق اكتفاء ذاتي في السوق المحلي، ومن ثم تحقيق فائض يسمح بالتصدير ويدر عملة صعبة.

وأشار إلى تحقيق شركة ألمانية كشفًا للغاز في دلتا النيل، مختتمًا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ أغسطس 2018، وتم تصدير كميات لا بأس بها خلال الفترة الماضية، إذ وصلت الصادرات إلى 8.4 مليار دولار خلال 2022.